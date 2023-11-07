В Чебоксарах создадут комиссию для анализа бюджетных расходов и штрафных санкций

Решение поддержано на внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов

ЧЕБОКСАРЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Специальная комиссия будет создана в столице Чувашии для анализа бюджетных расходов, в том числе изучения налагаемых штрафов и взысканий. Решение поддержано на внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД) одновременно с принятием поправок в бюджет.

"Хотели предложить создать <…> комиссию по исследованию и анализу расходования средств бюджета, <…> связанных с различными штрафами и взысканиями. <…> В бюджете есть серьезные суммы, которые уходят на штрафы", - отметил председатель ЧГСД Евгений Кадышев.

Вопрос был рассмотрен при обсуждении поправок, вносимых в бюджет. "Предлагаем поддержать бюджет с одновременным принятием решения - создать такую комиссию", - добавил спикер, высказав мнение, что в состав комиссии необходимо включить депутатов и чиновников.

Депутаты поддержали предложение. Замглавы администрации Чебоксар по экономике и финансам Инна Антонова сообщила, что с учетом предлагаемых корректировок по отрасли "Общегосударственные вопросы" расходы увеличиваются в общей сумме на 34,667 млн рублей. "Они будут направлены на увеличение резервного фонда, оплату административных штрафов и иных исполнительных листов", - подчеркнула Антонова.

Она добавила, отвечая на вопросы депутатов, что администрация, в частности, получила более 300 исполнительных листов по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

Расходы и доходы бюджета города Чебоксары на 2023 год по сравнению с утвержденными назначениями увеличиваются на 914,55 млн рублей. С учетом вносимых изменений доходы достигнут 15,443 млрд рублей, расходы увеличатся до 16,35 млрд рублей. Размер дефицита остается на прежнем уровне и составит почти 907,3 млн рублей.