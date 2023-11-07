7 ноября, 18:36,
обновлено 7 ноября, 18:56

Минпромторг предложил в 2024 году запустить эксперимент по маркировке учебной литературы

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

По данным ведомства, инициатива предусматривает сроки с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке учебной литературы. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов печатной продукции. <…> Наименование товара: учебники печатные общеобразовательного назначения", - говорится в документе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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