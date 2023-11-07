Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку до 4,75%

До этого она составляла 6%

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку с 6% до 4,75% на фоне сокращения инфляции, сообщается на сайте регулятора.

Ставка по кредитам овернайт снижена с 8% до 6,75% годовых, а по депозитам овернайт - с 4% до 2,75%. "Нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, начавшееся в конце прошлого года, путем стимулирования кредитования и совокупного внутреннего спроса для поддержания инфляции в пределах целевого диапазона колебаний", - отмечается в сообщении.

В октябре 2022 года инфляция в Молдавии достигла своего пика 34,6% и стала замедляться. К сентябрю этого года инфляции замедлилась до 8,6% в годовом исчислении. Последний раз базовая ставка изменялась в Молдавии 20 июня, тогда она была уменьшена с 10% до 6%.