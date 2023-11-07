Бизнес-миссия Башкирии заключила 19 соглашений в ходе визита в Китай

В их числе четыре контракта на поставку складской грузоподъемной и складской техники

УФА, 7 ноября. /ТАСС/. Предприятия из Башкирии провели 100 встреч с китайскими партнерами и заключили 19 соглашений в ходе визита официальной делегации в Китайскую Народную Республику, написал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в телеграм-канале.

"На площадке деловых контактов предприятия из нашей республики провели порядка 100 встреч с партнерами из Поднебесной, подписали 19 соглашений, а также шесть документов о сотрудничестве, в том числе на поставку продовольствия на рынок Китая", - написал Назаров.

В их числе четыре контракта на поставку складской грузоподъемной и складской техники. Еще одно соглашение предполагает приобретение китайских грузовиков и открытие филиала башкирской компании на территории КНР для продвижения своих товаров.

"ООО "Империал" в рамках экспортного контракта поставит в Китай мороженое. Холодное лакомство из России пользуется в Китае большой популярностью. Башкирский дистрибьютор профессионального кухонного оборудования договорился о поставке станков для дальнейшей локализации производства уже непосредственно на территории Башкортостана", - отметил Назаров.

В официальную делегацию региона вошли более 40 представителей предприятий и институтов развития. Их визит продлится три дня, в среду запланировано заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. На повестке - налаживание сотрудничества на региональном уровне.