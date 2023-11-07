Росморречфлот начал восстановление портов Мариуполя и Бердянска

По данным ведомства, растет объем перевозимых грузов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению инфраструктуры начались в морских портах Мариуполя и Бердянска, растет и объем перевозимых грузов - в октябре мариупольский порт перевез на треть больше, чем в сентябре, порт Бердянска - почти на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Мероприятия по восстановлению инфраструктуры морских портов Мариуполь и Бердянск проводятся Росморречфлотом в соответствии с программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной в апреле правительством РФ. В обоих морских портах запланированы и уже ведутся работы по ремонту и восстановлению объектов федеральной собственности, ремонтному дноуглублению, оснащению средствами обеспечения безопасности мореплавания", - говорится в сообщении.

В морских портах Мариуполя и Бердянска также постепенно восстанавливается судоходство и темпы переработки грузов. "В течение октября морской порт Мариуполь принял восемь судов и перевалил 21,6 тыс. тонн грузов, в том числе 3,5 тыс. тонн строительных материалов, предназначенных для выполнения ремонтно-восстановительных работ в городе Мариуполь. Это более чем на 7 тыс. тонн больше сентябрьского грузооборота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в октябре морской порт Бердянск в Запорожской области принял девять судов, на три больше, чем месяцем ранее. Общее количество переработанного груза - 26,7 тыс. тонн, в основном зерновых, что на 6 тыс. тонн превысило сентябрьский показатель.