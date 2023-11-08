В китайском Наньчане пройдет заседание Совета по сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы"

Встречи проводятся один раз в год поочередно в России и Китае

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Участники открывающегося в среду в китайском городе Наньчан (восточная провинция Цзянси) четвертого заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" после трехлетнего перерыва из-за антиковидных ограничений обсудят вопросы наращивания взаимодействия между регионами Приволжского федерального округа (ПФО) и китайскими провинциями, расположенными в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы. Сопредседателями совета выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Возобновление работы данного механизма в очном формате позволит сторонам обсудить весь спектр накопившихся вопросов, связанных с развитием межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества с учетом характера всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. Ожидается, что российские и китайские регионы продолжат работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации уже подписанных соглашений.

На днях официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге отметил, что данный формат - один из важных механизмов по продвижению сотрудничества в соответствующем направлении. Как подчеркнул дипломат, четвертое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" позволит реализовать ключевые договоренности, достигнутые между лидерами Китая и России, "углубить и усилить прагматическую основу" при взаимодействии КНР и РФ, стимулировать формирование китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Участники и программа заседания

В четвертом заседании совета принимают участие представительные делегации регионов Приволжского федерального округа. Среди них Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Накануне российская делегация, согласно программе мероприятий, осмотрела Наньчанскую промышленную базу виртуальной реальности. В среду начинается само заседание, которое откроется встречей его сопредседателей в узком составе. После него участники с обеих сторон представят свои регионы в расширенном составе, включая их инвестиционный потенциал, а также изложат предложения по дальнейшему продвижению межрегионального сотрудничества.

Согласно официальным данным, между регионами России и Китая в общей сложности заключено 114 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Примерно половина из них подписаны между регионами ПФО и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. По информации ТАСС, в Наньчане Нижегородская область планирует заключить еще два соглашения с провинцией Цзянси и городом центрального подчинения Чунцин.

После завершения основной части заседания во второй половине дня состоится церемония открытия 6-го Форума Ассоциации вузов в формате "Волга - Янцзы". Данный механизм сотрудничества в области образования был запущен в 2017 году.

Бизнес-миссия

Впервые за все время работы данного формата состоится также бизнес-миссия деловых кругов из российских и китайских регионов. Она пройдет параллельно с заседанием совета. Как стало известно корреспонденту ТАСС, в российскую делегацию войдут свыше 200 человек, которые представят более 50 компаний из шести регионов Приволжского федерального округа.

С китайской стороны в мероприятии должны принять участие более 100 компаний. Основная цель бизнес-миссии - установление прямых связей между компаниями, поиск новых партнеров и путей расширения взаимодействия между деловыми кругами российских и китайских регионов.

Основная часть компаний, которые примут участие в бизнес-миссии, работает в реальном секторе экономики. Речь идет о производстве машин и оборудования, приборостроении, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве. В их числе также компании, занимающиеся сферой торговли и услуг.

Данных о том, будут ли подписываться какие-то соглашения, пока нет.

О формате "Волга - Янцзы"

Старт формату "Волга - Янцзы" был дан лидерами России и Китая в 2013 году в целях дальнейшего укрепления сотрудничества между регионами двух стран. Он предусматривает взаимодействие по самым разным направлениям между регионами Приволжского федерального округа и китайскими провинциями, расположенными в верхнем и среднем течении реки Янцзы (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по его итогам было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Важным проектом этого механизма стало создание Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы, в которую вошли 85 учебных заведений. Соответствующее соглашение было подписано по итогам второго заседания совета в июне 2017 года в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой). С российской стороны ее работу курирует Нижегородский государственный технический университет, с китайской - Сычуаньский университет.

Неотъемлемой частью мероприятий по линии данного механизма сотрудничества стало также проведение с 2013 года российско-китайских молодежных форумов. Предыдущий - пятый - такой форум состоялся в июле 2017 года в городе Чанша (центральная провинция Хунань). В состав российской делегации тогда вошли более 130 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа. На площадке форума их встретили 160 студентов из китайских провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы.

Заседания совета проводятся один раз в год поочередно в России и Китае.