В НБКИ сообщили о росте доли заемщиков по автокредитам моложе 30 лет

Количество кредиторов от 40 до 50 лет, напротив, сократилась

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Доля людей моложе 30 лет в категории заемщиков по автокредитам выросла в январе - сентябре 2023 года наиболее заметно по сравнению с прошлым годом - на 1,5 процентного пункта, и достигла 16%. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, согласно данным НБКИ, категория заемщиков моложе 30 лет остается наименее массовой, а самой крупной категорией остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет, на них приходится 36,1%, показатель увеличился на 0,8 процентного пункта.

Также в бюро отметили, что доля заемщиков от 40 до 50 лет сократилась с 28,5% до 28,1%. Сильнее всего сократилась доля заемщиков в возрасте старше 50 лет - с 21,7% до 19,8%.

"Так, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. При этом автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества", значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.