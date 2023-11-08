Bloomberg: Байден встретится с главой профсоюза UAW

Также во встрече будет участвовать губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретится 9 ноября с главой профсоюза UAW (объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США) Шоном Фейном в штате Иллинойс в связи с достижением соглашения между UAW и тремя крупнейшими автомобилестроительными компаниями США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, во встрече также примет участие губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. Американский лидер выступит с речью и сообщит о приверженности поддержке семей рабочих и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, а также отметит историческое соглашение UAW, благодаря которому тысячи работников вернутся к работе на сборочном заводе Belvidere.

15 сентября тысячи работников трех автомобильных предприятий компаний Ford, Stellantis и General Motors в Детройте прекратили производство и объявили забастовку, потребовав от автопроизводителей повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий. 30 октября UAW заявил о прекращении забастовки и достижении договоренности с данными компаниями.

Ранее Байден по приглашению Фейна принял участие в забастовке работников автомобильных предприятий в штате Мичиган. Он стал первым из действующих президентов США, присоединившимся к забастовке рабочих.