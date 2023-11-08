Цивилев рассказал о плюсах строительства второй очереди завода "Кузбасский скарабей"

По словам главы региона, благодаря этому предприятие сможет принимать макулатуру соседних регионов

ТАСС, 8 ноября. Строительство второй очереди завода "Кузбасский скарабей" по переработке макулатуры в картон и антибактериальную бумагу в Кемерове позволит перерабатывать отходы с территории в радиусе 500 км вокруг города (в него входят Новосибирск, Томск, Красноярск, Абакан, Барнаул). Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилев во время прямого эфира на радио "Маяк-Кузбасс".

"Теперь ставится задача построить вторую очередь этого завода, чтобы мы покрывали уже весь Кузбасс по отработанной бумаге. У них даже просчитана эффективность 500 км от завода. <...> Поэтому поставлена задача не только покрыть потребности Кузбасса, а еще принимать от соседних регионов бумагу на переработку", - сказал Цивилев.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития Кузбасса отмечали, что строительство второй очереди запустили в декабре 2022 года. Сейчас ведутся пусконаладочные работы для выхода на запланированную производственную мощность.

По словам Цивилева, в планах также построить завод по переработке полиэтилена. Кроме того, руководство Кузбасса рассчитывает, что регион в будущем сможет самостоятельно производить расходные металлоемкие конструкции для этих заводов (например, валки) - в настоящее время их приходится закупать в Китае.

Завод по переработке макулатуры в картон и антибактериальную бумагу был открыт в декабре 2022 года. Проект реализовали при поддержке Корпорации МСП, МСП Банка, Фонда развития промышленности и регионального правительства. Инвестиции в создание производства составили 2,9 млрд рублей. Цех площадью более 10 тыс. кв. м построен на территории кемеровского предприятия "Кузбасский скарабей". Ежегодно здесь будут выпускать около 72 тыс. тонн продукции, в том числе около 30 тыс. тонн антибактериальной бумаги и картона по уникальной для РФ запатентованной технологии.

В 2026-2029 годах завод намерен запустить третью очередь производства.