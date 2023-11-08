Токаев заявил, что Казахстан ценит предложение России оказать помощь в строительстве АЭС

Окончательное решение по этому вопросу примут по итогам референдума, отметил президент Казахстана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Казахстан высоко ценит предложенную Россией помощь по строительству атомной электростанции на территории страны и ждет итогов референдума для решения этого вопроса. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"Одним из ключевых направлений нашего энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома, - сказал он. - Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая".

Токаев при этом добавил, что "у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций". "И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона, - продолжил он. - Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума".

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.