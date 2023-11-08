ФАС поддержала идею сделать открытым мониторинг цен на автомобильных заправках

Для опубликования таких данных целесообразно использовать официальные интернет-ресурсы исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса на территории региона, уточнили в Федеральной антимонопольной службе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение лидера "Новых людей" Алексея Нечаева сделать открытым мониторинг изменения цен на автомобильных заправках. Об этом говорится в ответе руководителя службы Максима Шаскольского на соответствующее обращение главы думской фракции (копия есть в распоряжении ТАСС).

В сентябре Нечаев направил письмо главе ФАС, в котором предлагал публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений службы список автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также список АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо.

"Федеральная антимонопольная служба <…> сообщает, что поддерживает предложения, касающиеся опубликования сведений о стоимости моторного топлива. При этом, по мнению ФАС России, для опубликования указанных данных целесообразно использовать официальные интернет-ресурсы исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса на территории региона. Инициатива будет учтена ФАС России в дальнейшей работе", - сообщил Шаскольский.

Он отметил, что ФАС России постоянно мониторит цены на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо во всех сегментах рынка, в том числе в розничном. "По результатам проводимой ФАС России работы за период с 15 сентября 2023 года по 30 октября 2023 года оптовая (биржевая) цена на автомобильный бензин марки АИ-92 снизилась на 29,3% (с 70 372 до 49 737 рублей за тонну), марки АИ-95 - на 28,8% (с 75 892 до 54 047 рублей за тонну). Цена дизельного топлива летнего снизилась за период с 19 сентября 2023 года по 30 октября 2023 года на 25,7% (с 74 779 до 55 572 рублей за тонну). Вследствие снижения цен в оптовом сегменте розничные цены в настоящее время также снижаются", - пояснил руководитель ФАС.