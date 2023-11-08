На Чукотке на новой птицефабрике будут выпускать более 35 тыс. яиц в месяц

В правительстве региона уточнили, что такого объема будет достаточно для того, чтобы уйти от завоза продукции из Анадыря

ТАСС, 8 ноября. Порядка 35 тыс. яиц в месяц будет реализовывать новая птицефабрика в поселке Провидения на Чукотке, которая начнет работу в удаленном населенном пункте до конца года. Введение в эксплуатацию нового сельскохозяйственного объекта позволит удовлетворить потребности городского округа в свежих яйцах, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

В некоторых районах Чукотки наблюдаются перебои с поставкой свежих яиц в населенные пункты. Это связано со сложной логистикой в округе. "На полной мощности птицефабрика сможет производить около 35 тыс. яиц ежемесячно. Этих объемов хватит, чтобы уйти от завоза продукции из Анадыря", - уточнили в правительстве Чукотки.

Собственная птицефабрика откроется в поселке Провидения на Чукотке до конца 2023 года. Птичник нового предприятия рассчитан на 3 тыс. птиц.