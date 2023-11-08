Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву

За документ проголосовали 40 законодателей, 2 высказались против

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал во вторник законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Комитет вел трансляцию заседания на своем канале в YouTube.

Документ поддержали 40 законодателей, 2 проголосовали против. Когда его может рассмотреть Палата представителей полного состава, пока не уточняется.

Законопроект был внесен в июне текущего года в Сенат и Палату представителей Конгресса группой демократов и республиканцев. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ". Согласно инициативе, властям США также следует добиваться создания "международного компенсационного механизма" для передачи "в координации с иностранными партнерами" российских активов Киеву. Вашингтон должен будет отчитываться перед американскими законодателями о действиях на этом направлении, а также о влиянии американских санкций на РФ.

Согласно законопроекту, американской стороне также следует "запретить возвращение средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока Россия не уйдет с Украины и не согласится предоставить компенсацию".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ. По его словам, для конфискации российских активов Запад должен предоставить подтверждение того, что "для этого есть правовая основа".

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он подчеркнул, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.