"Известия": с отказом иностранных банков в платежах столкнулись 53% российских МСП

В 2022 году с такими проблемами сталкивались 35% предприятий малого и среднего бизнеса, пишет газета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. За II и III кварталы 2023 года 53% российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранных банков в проведении платежа, годом ранее таких случаев было только 35%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ и "Опоры России".

Как отмечает газета, за II и III кварталы этого года каждый второй бизнес столкнулся с задержками в проведении международных транзакций, в 2022 году такую проблему отметили только 36% респондентов МСП. Среди других причин представители малого и среднего бизнеса отметили зависание платежа (44% за полгода против 34% годом ранее), а также слишком высокие комиссии за перевод (41% против 20%).

Как следует из исследования, увеличение количества банков-посредников в цепочке денежных перечислений и наращивание санкционного давления повлияло на рост барьеров при проведении транзакций. За II и III кварталы 2023 года 17% предпринимателей проводили платежи в иностранных валютах. Треть МСП применяла доллар в расчетах, годом ранее таких было больше половины, доля предпринимателей, использующих евро, снизилась с 43% до 31%.

Каждая вторая компания уже отправляла платежи в юанях. Число предпринимателей, использующих дирхамы, выросло с 2% до 4%. Такая динамика отражает успешную переориентацию бизнеса на восточные рынки. Наибольшей популярностью восточные валюты пользуются у компаний в сфере производства на фоне импорта технологического оборудования из этих стран, добавляет газета.

Исследование ПСБ и "Опоры России" посвящено индексу RSBI, который отражает динамику деловой активности МСП. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 781 компании этого сектора из всех регионов РФ.