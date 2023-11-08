На Чукотке расширили категорию получателей выплаты по ранению на СВО

ТАСС, 8 ноября. Категория получателей единовременной региональной выплаты по ранению расширена на Чукотке - теперь деньги могут получить добровольцы, заключившие контракт через окружной военкомат, при этом не имеющие регистрации в регионе. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте социальной политики правительства Чукотского АО.

"Теперь добровольцы, которые не имеют регистрацию на Чукотке, но заключили контракт через наш военкомат, вправе обратиться за выплатой по ранению", - сообщили в департаменте.

Единовременная региональная выплата в размере 500 тысяч рублей предоставляется получившим ранение бойцам, степень тяжести которого не установлена.

Ранее депутаты окружной думы расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. В него вошли военнослужащие, добровольцы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в СВО, и члены их семей. Также на Чукотке мобилизованным гражданам и добровольцам компенсируют 100% расходов на услуги ЖКХ. Члены их семей могут бесплатно научиться водить автомобиль, получить бесплатную юридическую помощь. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях вузов и ссузов, члены семей освобождены от оплаты услуг детских садов. Получившим ранение полагается единовременная поддержка в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям погибших в спецоперации выплатят 3 млн рублей. Меры поддержки регионального уровня предоставляются в дополнение к федеральным.