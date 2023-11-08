ВРП Республики Алтай вырастет почти до 100 млрд рублей к 2026 году

Как считают в министерстве экономического развития региона, увеличение произойдет благодаря инвестициям и потребительскому спросу

ТАСС, 8 ноября. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Республики Алтай может вырасти к 2026 году до 99,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"Согласно прогнозу, в 2024 году ВРП составит 88,2 млрд рублей, в 2026 году - 99,2 млрд рублей. В прогнозном периоде ключевыми драйверами экономического роста станут инвестиции и потребительский спрос", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, будет продолжена и реализация мероприятий по наращиванию собственного производственного потенциала региона, основанного в первую очередь на переработке местного сырья. Также прогнозируется увеличение в структуре ВРП доли туризма.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Республики Алтай, в 2024-2026 годах ежегодный прирост ВРП составит в среднем 2,1%, по России этот показатель прогнозируется на уровне 2,3%. По итогам 2023 года ВРП составит 83,1 млрд рублей.