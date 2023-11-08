Полпред ПФО заявил, что регионы заинтересованы в развитии сотрудничества с КНР

По словам Игоря Комарова, это касается закупки оборудования и комплектующих для разных отраслей промышленности у китайских компаний и экспорта продукции из регионов

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) заинтересованы в продвижении практического сотрудничества с Китаем, в том числе в закупке оборудования и комплектующих для разных отраслей промышленности. Об этом заявил в среду полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином в узком составе перед началом 4-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"Отмечу, что субъекты Российской Федерации, расположенные в пределах Приволжского федерального округа, выражают высокую заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества. В связи с этим, сегодняшнее заседание совета предлагаю посвятить рассмотрению перспектив развития практического сотрудничества в нормативно-правовой, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - сказал он.

Полпред также указал на ряд перспективных направлений практического взаимодействия. "Общей для всех регионов является потребность в развитии сотрудничества и приобретение у китайских партнеров различного оборудования, материалов и комплектующих в нефтегазохимии, электроники, автомобилестроении. Также есть заинтересованность ряда химических предприятий в получении технической и технологической поддержки китайских государственных компаний для организации производства продуктов органического синтеза", - заявил он.

В то же время Комаров назвал поддержку экспорта продукции из регионов ПФО важным направлением сотрудничества. Для этого, по его словам, на площадке совета при поддержке Торгпредства РФ в КНР организована бизнес-миссия российских деловых кругов.

В свою очередь, Чжан Гоцин отметил, что в настоящее время между странами активно развивается практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. Вице-премьер напомнил, что за первые десять месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил $196,4 млрд, что на 27,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Он также указал на тенденцию роста объема торговли между регионами ПФО и китайскими провинциями, расположенными в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы. За первые восемь месяцев года товарооборот между ними составил $12,5 млрд. "Наш потенциал еще далеко не исчерпан, но мы с удовлетворением отмечаем хорошую динамику восстановления торгового сотрудничества между регионами", - заявил вице-премьер.

"Главная задача для нас - реализация достигнутых на высшем уровне важных договоренностей. Готов поддерживать с вами тесные контакты и вместе продвигать работу по всем направлениям", - сказал Чжан Гоцин.

Формат "Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая.