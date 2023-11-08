8 ноября, 03:10
Военная операция на Украине

Париж выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Франция намерена выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины, что даст украинской армии возможность продолжить закупки французских вооружений.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, позволяющую выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины", - приводит газета Le Monde слова Лекорню, который обратился к парламенту.

По словам министра, правительство обеспечит выделение средств, что позволит Вооруженным силам Украины продолжить закупки французских вооружений. 

Теги:
УкраинаФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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