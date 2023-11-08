Объем кредитов граждан и бизнеса в России превысил 100 трлн рублей

Основная составляющая суммы - кредитный портфель бизнеса, достигший 70,5 трлн рублей, пишут "Известия"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Общий объем кредитования населения и бизнеса по итогам сентября составил 101,2 трлн рублей. За девять месяцев 2023 года объем ссуд вырос на 19%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Как отмечает газета, основная составляющая суммы - кредитный портфель бизнеса, достигший 70,5 трлн рублей. Займы населению составили 30,7 трлн рублей, более половины, 17,1 трлн рублей пришлась на ипотеку. Рост спроса корпораций на заемное финансирование вызван восстановлением деловой активности в экономике и замещением внешнего долга, отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2024-2026 годы.

В Банке России газете сообщили, что к наращиванию долговой нагрузки россиян приводит повышение задолженности по ссудам, опережающее увеличение доходов населения. Такая тенденция заметна в жилищном кредитовании. На 1 октября 2023 года прирост ипотеки за год превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились в меньшей степени.

Обеспокоенность регулятора вызывает ипотека. За два года почти половина всех кредитов была выдана заемщикам с высокой долговой нагрузкой (людям, у которых больше 80% среднемесячных доходов уходит на погашение займов). Доля ссуд с небольшим первоначальным взносом увеличилась до 20%, на текущий момент это каждый второй заем на жилье (51%).

По данным ЦБ РФ, динамика потребительского кредитования в 2023 году оказалась на высоком уровне - по итогам сентября портфель необеспеченных ссуд увеличился на 15% к аналогичному месяцу предыдущего года. Как считают в регуляторе, ограничение выдачи рисковых кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки позволили улучшить стандарты выдачи займов. В III квартале число заемщиков с высокой долговой нагрузкой, в сравнении с концом 2022 года, уменьшилось на 11%, до 25% ссуд.