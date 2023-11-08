Полпред в ПФО: Россия и КНР заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов в условиях роста товарооборота между двумя странами. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на открытии 4-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

Как указал полпред, несмотря на происходящие геополитические изменения в мире, итоги внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства двух стран. "Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и <...> уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче - 200 млрд долларов двустороннего товарооборота", - сказал он, констатировав, что по итогам 2023 года товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику.

"При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, и возросла доля Китая в общем его объеме в пределах Приволжского федерального округа почти в два раза - с 13% до 22%", - сообщил Комаров.

Полпред также рассказал участникам заседания о ситуации в ПФО. "В регионах округа продолжается работа по созданию и развитию точек экономического роста. Это особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки и другие площадки. Там созданы преференциальные условия для инвесторов, и нашим китайским партнерам, думаю, будет интересен данный формат", - заявил полпред, добавив, что в регионах ПФО постепенно происходит структурная перестройка экономики благодаря тому, что она достаточно дифференцирована, и отраслевая специализация имеет значительный потенциал развития

"Механизм межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" в равной степени отвечает интересам наших стран и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - отметил он, добавив, что взаимодействие в таком формате способствует экономическому развитию и углублению научно-образовательных и культурных связей между регионами двух стран.

Китайская сторона о сотрудничестве

"Китай и Россия являются партнерами по всестороннему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху. Под стратегическим руководством глав двух государств функционирование китайско-российских отношений поддерживается на высоком уровне, а всестороннее прагматическое сотрудничество неуклонно развивается, демонстрируя устойчивость и внутреннюю жизнеспособность", - заявил на открытии заседания вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, который является сопредседателем совета с китайской стороны.

Говоря о формате "Волга - Янцзы", замглавы правительства обратил внимание на его активную роль в продвижении отношений между странами и между регионами, которые задействованы в его работе. "Обмены и контакты между людьми в регионах набирают обороты, фундамент дружбы продолжает укрепляться, а потенциал для сотрудничества продолжает раскрываться", - констатировал Чжан Гоцин, выразив готовность к совместной с российской стороной работе по реализации поставленных главами двух государств задач.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по итогам которого было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.