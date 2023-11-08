Китай в монетарной политике планирует сосредоточиться на сохранении равновесия

Внимание Народного банка Китая будет уделено как кросс циклическому, так и антициклическому регулированию, сообщил его глава Пань Гуншэн

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Финансовое руководство КНР при реализации национальной монетарной стратегии сосредоточится на противодействии рискам и поддержании макроэкономического баланса в финансовой сфере. Об этом заявил глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Пань Гуншэн.

"На предстоящем этапе при осуществлении монетарной политики мы будем уделять больше внимания <...> сохранению баланса в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поддержанию устойчивого роста [экономики] и предотвращению рисков", - сообщил он на церемонии открытия Пекинского финансового форума.

Как уточнил Пань Гуншэн, НБК намерен уделять пристальное внимание как кросс-циклическому (серия заблаговременно предпринятых шагов с учетом долгосрочной перспективы - прим. ТАСС), так и антициклическому регулированию (разовые меры с широким охватом, нацеленные на смягчение циклических колебаний). По его словам, центральный банк Китая будет стремиться к равновесию как на внутреннем, так и в отношении внешних рынков.

Глава ЦБ пояснил, что стратегия нацелена на создание благоприятной валютно-финансовой среды, которая бы позволила поддерживать стабильные цены, стимулировать занятость, обеспечивать внешнеторговый баланс. Он отметил, что власти КНР продолжат проводить политику по "приемлемому увеличению объема предоставляемых займов", поощрять структурные преобразования финансовых институтов, занимающихся выдачей кредитов, контролировать уровень задолженности предприятий, сохраняя ее на низком уровне.