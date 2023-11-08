В регионах Сибири урожай зерновых составил более 14,6 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур в регионах Сибирского федерального округа (СФО) составил 14,69 млн тонн. В 2022 году аграрии Сибири собрали 18,4 млн тонн зерна, сообщил глава департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Василий Соколов.

"Намолочено 14,69 млн тонн при урожайности 16,2 (центнера с гектара - ред.). В 2022 году - 18,4 и 20,4. По картофелю также некоторое снижение. По овощам идем с превышением прошлогодних показателей примерно на 28 тыс. тонн", - сказал Соколов на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское Соглашение" (МАСС) по сельскому хозяйству в рамках Сибирской аграрной недели в Новосибирске.

Он добавил, что зерновые и зернобобовые в регионах Сибири обмолочены с площади 9,09 млн га (97,6% посевной площади).

Соколов отметил, что погодные условия и во время посевной и уборочной кампании внесли коррективы в показатели урожайности. В частности, в Новосибирской области, ряде районов Омской области и Алтайском крае был введен режим ЧС.

Он добавил, что продолжается проработка решения вопросов вывоза зерновых в другие регионы и на экспорт.