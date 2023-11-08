Правительство КНР заявило, что не допустит злоупотреблений с заемными средствами

Председатель Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР И Хуэймань отметил, что законные права инвесторов будут неукоснительно соблюдаться

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Государственные органы финансового регулирования Китая не допустят возникновения опасных ситуаций, вызванных злоупотреблениями с привлечением заемных средств в те или иные экономические проекты. Об этом заявил председатель Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР И Хуэймань.

"Мы будем строго пресекать чрезмерное использование кредитного плеча (предоставление доступа к активам, необходимым для успешного ведения бизнеса, - прим. ТАСС), постепенно сокращать объем и понижать уровень привлекаемых заемных средств до приемлемого диапазона", - сообщил он на церемонии открытия Пекинского финансового форума.

Как подчеркнул чиновник, в условиях усиления контроля за фондовым рынком, ужесточения мер по предотвращению и устранению рисков китайские власти будут неукоснительно соблюдать законные права инвесторов.