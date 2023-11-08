Первую в Красноярске солнечную сетевую электростанцию построят в 2025 году

Объем инвестиций в проект составит около 100 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Солнечную сетевую электростанцию, стоимостью около 100 млн рублей, построят в Красноярске в 2025 году. Она станет первой в городе, сообщил ТАСС пресс-секретарь Региональной сетевой компании ("РСК сети") Михаил Мандрыка.

"Компания "РСК сети" получила положительное заключение экспертизы на строительство первой в г. Красноярске солнечной сетевой электростанции мощностью более 1МВт. <...> Реализация проекта планируется в 2025 году", - сообщил он, добавив, что станция будет построена за счет собственных средств компании, объем инвестиций составит около 100 млн рублей.

По его словам, строительство электростанции идет в рамках программы по развитию сети зарядных станций для электромобилей, основная вырабатываемая мощность будет обеспечивать быстрые и медленные станции зарядки для такого автотранспорта.

Солнечная сетевая электростанция будет построена в районе Песчанки на окраине Красноярска. Это собственный участок земли, площадью более 25 тыс. кв. м. Согласно проекту, на нем будут размещены солнечные панели, блочная инверторная подстанция постоянного тока и другое оборудование для передачи электроэнергии в магистральную сеть. В настоящее время все проектные работы по новому объекту завершены, компания находится в стадии получения разрешения на строительство.