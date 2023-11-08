ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей через банкомат

Как сообщили в кредитной организации, клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется приложение банка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ВТБ первым из российских кредитных организаций разработал технологию снятия цифровых рублей через банкомат, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Функционал станет доступен пользователям "ВТБ онлайн" - участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тыс. банкоматов банка по всей России", - указали в пресс-службе.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется приложение банка. Затем нужно будет выбрать счет цифрового рубля.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа, уточнили в ВТБ. "Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля. В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов - совершение транзакции при достижении определенных условий, - и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета", - отметили в банке.

Цифровой рубль

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. Согласно планам ЦБ РФ, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.