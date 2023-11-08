8 ноября, 05:08,
обновлено 8 ноября, 05:15

Соглашение Казахстана и "Газпрома" затрагивает транзит российского газа в Узбекистан

Как сообщили в Астане, документ устанавливает обязательства сторон при осуществлении транзита

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Соглашение о стратегическом сотрудничестве Казахстана и "Газпрома" затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

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"Данное соглашение затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан. Как вы знаете, мы запустили нашу газотранспортную систему, обеспечили возможность транзита. Данным соглашением мы устанавливаем обязательства сторон при осуществлении транзита российского газа", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и Казахстан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое касается поставок, транспортировки и переработки газа, а также его добычи.

Министр отметил, что возможность наращивания поставок газа в Узбекистан будет зависеть от потребностей узбекской стороны. "Мы говорим о возможности транзита через нашу территорию", - пояснил он.

Ранее Саткалиев сообщил, что Казахстан рассматривает возможность поставок не менее 800 млн куб. м газа до конца года при транзите из РФ в Узбекистан. По его словам, в целом на начальном этапе речь идет о поставках порядка 2,8 млрд кубических метров газа.

7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. 

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