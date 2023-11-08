Российские ученые создали новый высокоурожайный сорт овса

Средняя урожайность зерна составляет 4,9 тонны с гектара, что на 12% выше, чем по стандарту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Урала и Дальнего Востока разработали новый сорт ярового овса, который имеет крупные зерна и высокую урожайность. Средняя урожайность этого сорта на 12% выше, чем по стандарту, сообщили ТАСС в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН.

"Новый сорт успешно сочетает в себе крупнозерность с низкой пленчатостью, высокую урожайность зерна, зеленой массы и сухого вещества. Обладает преимуществом перед стандартным сортом "Универсал-1" и по устойчивости к основным заболеваниям: корончатой ржавчине и пыльной головне. Продолжительность вегетационного периода среднеспелого сорта "Покров 2" - 77-84 суток", - сказали в пресс-службе УрФАНИЦ.

Средняя урожайность зерна составляет 4,9 тонны с гектара, что на 12% выше, чем у сорта "Универсал-1".

Овес относится к влаголюбивым культурам, а по отношению к теплу - относительно нетребователен. Благодаря своим характеристикам, сорт отлично показал себя в климатических условиях Хабаровского края и Амурской области.

"Для экологического изучения перспективные линии овса отправляли в другие регионы, исходя из их погодных условий. Так получилось и с овсом "Покров 2". Он получен от скрещивания зарубежных сортов Garland (США) и "Местный" (Эквадор), а также отечественного - "Таежник". В течение нескольких лет коллеги из ФНЦ "Агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки" наблюдали, изучали новую линию", - цитирует пресс-служба одного из авторов сорта "Покров 2", старшего научного сотрудника УрФАНИЦ УрО РАН Валентину Кардашину.

УрФАНИЦ УрО РАН объединяет в своей структуре 6 научно-исследовательских организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. За годы работы учеными центра создано и включено в Государственный реестр селекционных достижений РФ более 300 сортов зерновых, кормовых, плодовых, ягодных, декоративных культур и картофеля, которые выращиваются в разных регионах России на общей площади более 2 млн гектаров. В области ветеринарии и животноводства ведется серьезная работа по эпизоотическому благополучию сельскохозяйственных животных и геномная селекция и генотипирование крупного рогатого скота.