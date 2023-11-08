В Бангладеш на 56% подняли зарплаты работникам швейной отрасли на фоне протестов

Теперь они будут зарабатывать $113 в месяц

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Бангладеш, где расположены швейные производства многих брендов, на фоне массовых протестов работников швейной промышленности решили поднять их минимальные зарплаты на 56%. Об этом сообщила министр по вопросам труда и занятости республики Моннуджан Суфиан.

Теперь миллионы работников швейной отрасли будут зарабатывать не $72 в месяц, как сейчас, а $113. "Мы объявляем об этих зарплатах по устному указанию премьер-министра", - заявила Суфиан, призвав рабочих принять новую цифру. "Если отрасль придет в упадок, в первую очередь пострадают рабочие", - сказала она.

Профсоюзы рабочих выступили с критикой этого решения, происходят точечные протесты. "Они не относятся к работникам, как к людям. Если бы это было так, они не сделали бы такое предложение", - сказал агентству BenarNews глава объединения 11 профсоюзов Таслима Ахтер.

Новая минимальная оплата труда не покрывает растущую с 2018 года инфляцию в Бангладеш, которая в октябре достигла рекордных за последнее десятилетие 12,54%. 22 октября, когда владельцы швейных фабрик предложили поднять минимальные зарплаты сотрудников до $94, на улицах бангладешских городов вспыхнули массовые протесты с требованием повышения до $227. Полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих, двое из которых погибли. Забастовка привела к закрытию около 500 фабрик.

Швейная индустрия представляет собой основу экономики Бангладеш. На нее приходится более 80% годового экспорта этой страны в размере $55 млрд. Тысячи швейных фабрик обеспечивают продукцией такие бренды, как Levi's, Zara, Gap, H&M.

Импорт бангладешской продукции в РФ, представленный главным образом готовой одеждой (91,2%), в 2021 году увеличился на 41,3% и пересек отметку $1,26 млрд. Продукцию швейной промышленности в Россию поставляют более 600 бангладешских компаний.