Алиханов заявил, что "Автотор" по итогам 2023 года может выпустить до 70 тыс. автомобилей

Губернатор Калининградской области также отметил, что компания активно сотрудничает с новыми партнерами из Китая

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" после ухода Hyuindai и BMW из России освоил выпуск 14 новых моделей автомобилей и может выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. машин на заводе в Калининграде в 2023 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Автотор" провел очень эффективную антикризисную политику. <…> Сейчас они уже запустили в производство 14 новых моделей. В этом году сделают не меньше 55 тыс. единиц, а может быть и 70 тыс. автомобилей", - сказал Алиханов, уточнив, что компания активно сотрудничает с новыми партнерами из Китая.

В 2022 году объем производства на "Автоторе" упал почти в четыре раза. Сейчас на предприятии отмечен существенный рост динамики производства, заметил Алиханов. Компания продолжает наращивать локализацию производства. По условиям специального инвестиционного контракта (СПИК) холдинг должен инвестировать порядка 30 млрд рублей в развитие своего производства и углубление локализации. С 2019 года вложено уже почти 11 млрд рублей, в этом году инвестиции до конца года составят почти 7 млрд рублей, сообщил Алиханов.

Автохолдинг планирует взять дополнительные обязательства, подписать еще один специальный инвестиционный контракт с объемом инвестиций от 70 до 100 млрд рублей. Компания предполагает развивать собственное литейное производство, производство пластиков, электродвигателей, автокомпонентов, добавил губернатор.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, общий объем выпуска превысил 2,5 млн автомобилей.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. В 2024 году планирует выпуск собственного электромобиля. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.