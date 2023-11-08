Ученые планируют к 2030 году увеличить долю российских семян в посевах до 90%

Это может осуществиться на территории агробиотехнопарка под Новосибирском, заявил замдиректора по научно-организационной работе СФНЦА РАН Денис Шаповалов

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Создание агробиотехнопарка на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН под Новосибирском будет решать вопросы продовольственной безопасности. Долю семян отечественной селекции планируется увеличить до 90% к 2030 году, рассказал заместитель директора по научно-организационной работе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) Денис Шаповалов.

Возможность создания агробиотехнопарка на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН и особой экономической зоны научно-производственного типа в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском к 2024 году вошла в план реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года, опубликованного на сайте кабмина РФ.

"Какие ожидаемые результаты. Увеличения доли семян отечественной селекции в посевах сельхозкультур не менее 90% к 2030 году, увеличение на 50% пакетных агротехнологий, создание и внедрение не менее 20 отечественных технологий переработки сельхохпродукции, запуск производства отечественных вакцин, достижения ветеринарного благополучия по основным заболеваниям в животноводстве", - сказал Шаповалов на заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское Соглашение" по сельскому хозяйству в рамках Сибирской аграрной недели в Новосибирске.

Он добавил, что также планируется увеличить поголовье племенного крупного рогатого скота, свиней и птиц отечественной селекции к 2030 году. Суммарный оборот резидентов агробиотехнопарка должен достичь 2 млрд рублей к 2027 году.

Ранее директор СФНЦА РАН Кирилл Голохваст рассказал ТАСС, что резиденты агробиотехнопарка будут размещаться на площадях федерального центра. В качестве партнеров в агробиотехнопарк вошли вузы и научные институты Сибири, в частности Институт цитологии и генетики, Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт катализа, Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирский государственный аграрный университет и Томский государственный университет.