ВТБ впервые за три года зафиксировал снижение мошеннических атак

По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 млн

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Эксперты ВТБ впервые за три года зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов, заявил журналистам старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

"Впервые за три года эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов. По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 млн - на 11% меньше к аналогичному периоду прошлого года. Тренд на снижение активности мошенников продолжится, при этом атаки становятся более качественными", - сказал он.

По словам эксперта, в снижении случаев телефонного мошенничества большую роль сыграло подключение операторов связи к единой платформе верификации телефонных вызовов. При этом на фоне снижения телефонных атак мошенники переключились на интернет-каналы. Доля звонков через мессенджеры, по данным ВТБ, в пиковые моменты достигала 70% от всех звонков. "Однако в связи с изменением политики безопасности ряда интернет-каналов число атак стало снижаться, составив в октябре только четверть от всех звонков. ВТБ предлагает усилить борьбу с использованием неверифицированных сим-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Локальной проблемой на рынке сотовой связи до сих пор остается продажа сим-боксов, которые позволяют совершать массовый обзвон из любой точки планеты", - добавил он.

Вместе с тем мошенники стали более тщательно продумывать точки вывода средств, предпочитая офлайн-каналы, отметил Чугунов. "Особенно это касается схем по оформлению кредитов: потенциальную жертву целенаправленно ведут в банковские кассы, предлагают снять наличные в банкоматах или подсылают псевдокурьеров. Таким образом мошенники не только убеждают клиентов в легальности ситуации, но обеспечивают себе несколько вариантов хищения средств", - пояснил он.

В целом с начала года банк предотвратил попытки мошенников украсть деньги клиентов на сумму около 10 млрд рублей.