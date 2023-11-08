"Автотор" планирует нарастить инвестиции в производство до 100 млрд рублей

Холдинг намерен подписать СПИК для развития литейного производства и электродвигателей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Автотор" планирует подписать новый специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития литейного производства и электродвигателей в Калининграде. Общий объем инвестиций с учетом действующего контракта составит от 70 до 100 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Калининградкой области Антон Алиханов.

"Компания продолжает формировать новые условия для себя: они собираются взять дополнительные обязательства, подписать еще один специальный инвестиционный контракт. Компания говорит о том, что их новые обязательства вместе с первым СПИКом могут составить от 70 до 100 млрд рублей", - сказал Алиханов.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.