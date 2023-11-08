8 ноября, 06:25,
обновлено 8 ноября, 06:45

В Минсельхозе оценили дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли в 200 тыс. человек

Из-за низкой оплаты труда нехватка работников наиболее критична, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Нехватка кадров в сельском хозяйстве России составляет 200 тыс. человек. Об этом сообщила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

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"Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми - у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону. <...> По статистическим данным, которые вышли последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. человек", - сказала она.

Лут отметила, что ситуация с низкой оплатой труда в сельском хозяйстве во многом связана с поддержанием низких цен на продукцию агропромышленного комплекса. Она пояснила, что Минсельхоз находится во взаимодействии с Минтрудом РФ для восполнения нехватки кадров и сохранения уже работающих в отрасли. "Ключевой наш вопрос, который нам предстоит решить в ближайшие шесть лет", - добавила замминистра. 

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