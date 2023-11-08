В Китае заявили о 15-кратном росте финансового сектора за 20 лет

Суммарные активы составили $62,7 трлн, утверждает глава Государственного управления финансового регулирования КНР Ли Юньцзэ

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Китайский финансовый сектор за последние 20 лет увеличился в 15 раз, до 450 трлн юаней ($62,7 трлн по текущему курсу). Такую информацию привел глава Государственного управления финансового регулирования КНР Ли Юньцзэ.

"За последние 20 лет финансовый сектор Китая динамично развивался: его суммарные активы выросли в 15 раз, с 30 трлн юаней до 450 трлн юаней", - утверждал он, выступая на церемонии открытия Пекинского финансового форума.

Глава ведомства назвал важным формирование открытой финансовой системы. По его словам, за последние годы власти КНР приняли более 50 мер, которые позволили устранить целый ряд ограничений в отношении иностранного капитала.