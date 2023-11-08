"Ъ": АЭВТ предложила создать единый черный список пассажиров

Ассоциация рассматривает расширение состава нарушений на борту, добавив в них курение и мелкое хулиганство

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение "Аэрофлота" расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, добавив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предложение "Аэрофлота" направленное АЭВТ в Минтранс.

По данным газеты, проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП разработали в "Аэрофлоте" и поддержали другие авиакомпании из ассоциации, включая S7, "Уральские авиалинии", Utair, говорится в письме на имя замминистра Игоря Чалика, которое есть у "Коммерсанта".

"Аэрофлот" выступает за усиление ответственности для авиадебоширов. Авиакомпания в инициативном порядке подготовила проекты изменений в федеральные законы. Предлагаемые изменения направлены на усиление ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна и предусматривают обмен между перевозчиками сведениями о лицах, внесенных в черный список. Также предлагается увеличить до трех лет срок нахождения в черном списке деструктивных пассажиров и расширить составы правонарушений для включения в список", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

Собеседник "Коммерсанта" в Минтрансе рассказал, что обращение "получено недавно и пока находится на изучении", официально в министерстве не стали это комментировать.