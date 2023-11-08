8 ноября, 06:50

Сбер до конца 2024 года завершит перевод всех карт на свой процессинг

Сейчас так обслуживается 70 млн карт, сообщил глава банка Герман Греф

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбербанк до конца 2024 года планирует завершить перевод всех карт клиентов на собственный процессинг, сейчас так обслуживается 70 млн карт, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах форума "Финополис".

"Карты наших клиентов уже постепенно и совершенно бесшовно для пользователей мигрируют в новый процессинг. Сейчас новый процессинг обслуживает более 70 млн дебетовых и кредитных карт. В течение 2024 года "Сбер" планирует завершить перевод карт на него всех клиентов", - сказал он.

Греф пояснил, что переход на собственный процессинг банковских карт позволяет полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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