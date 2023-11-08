Сбер прогнозирует выдачу ипотеки в 2023 году на уровне 4,6 трлн рублей

Годовой прирост составит около 80%, сообщил глава банка Герман Греф

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбер прогнозирует выдачу ипотеки по итогам 2023 года в объеме 4,6 трлн рублей с годовым приростом около 80%. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.

"Сбер прогнозирует выдачу ипотеки по итогам 2023 года в объеме 4,6 трлн рублей. Несмотря на то, что в скором времени мы, вероятнее всего, увидим серьезное охлаждение, 2023 год все равно можно будет назвать успешным для российского ипотечного рынка. По данным Сбербанка, за неполные десять месяцев объем выдач (банком) уже составляет около 3,7 трлн рублей. Согласно нашим прогнозам, объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%", - сказал он.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.