Forbes: 27 компаний получили "платину" в рейтинге лучших работодателей России

Компании распределялись по четырем группам: "платина", "золото", "серебро" и "бронза"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Альфа-банк, ВТБ, "Вымпелком", группа "Самолет", "Лаборатория Касперского", "Мегафон", МТС и еще 20 компаний получили платиновый статус в рейтинге 125 лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Компании распределялись не по местам, а по четырем группам: "платина", "золото", "серебро" и "бронза", - как и в 2022 году, следует из рейтинга.

В рейтинг вошли компании, получившие максимальные баллы по следующим метрикам, соответствующим ESG-повестке: "экология", "сотрудники и общество", "корпоративное управление". Методология рейтинга была разработана совместно с компанией KPMG, сообщает Forbes.

Как поясняет издание, в 2023 году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной "дочкой" иностранной компании и впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Платиновый статус получили: Альфа-банк, ВТБ, "Вымпелком", группа "Самолет", "Лаборатория Касперского", "Мегафон", МТС, НЛМК, "Новатэк", "Полиметалл", "Полюс", Росатом, "Ростелеком", Сбербанк, "Северсталь", "Сибур холдинг", "Тинькофф банк", "Уралкалий", "Фосагро", "Яндекс", AB InBev Efes, Lamoda, Splat Global, UC Rusal, Unilever, VK и X5 Group.

По всем трем показателям "платину" получили только МТС и "Яндекс". Альфа-банк, группа "Самолет", "Мегафон", "Тинькофф банк", Splat Global и VK получили статус "платина" по показателям "сотрудники и общество" и "корпоративное управление". В "экологии" и "корпоративном управлении" высший статус получили ВТБ, "Вымпелком", НЛМК, "Новатэк", "Полиметалл", "Полюс", Росатом, "Ростелеком", Сбербанк, "Северсталь", "Уралкалий", "Фосагро", AB InBev Efes, UC Rusal, Unilever и X5 Group. В "экологии" и "сотрудники и общество" платину получила Lamoda. По одному из трех ключевых показателей "платины" удостоились "Лаборатория Касперского" ("сотрудники и общество") и "Сибур холдинг" ("корпоративное управление").