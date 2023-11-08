В кабмин направили законопроект о налоговом вычете за покупку электромобиля

Предполагается, что вычет составит 13% от суммы покупки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ законопроект о возможности получить налоговый вычет после покупки электромобиля. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие дополнения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что вычет составит 13% от суммы покупки. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что его реализация приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Кроме того, приводятся данные, согласно которым в 2020 году было продано 687 электромобилей, в 2021 году - 2 254, а в 2022 году - 2 968.

"Законопроект направлен на стимулирование населения Российской Федерации приобретать легковые электромобили в целях сокращения ущерба, причиняемого окружающей среде выбросами парниковых газов", - следует из пояснительной записки.