8 ноября, 07:04

В кабмин направили законопроект о налоговом вычете за покупку электромобиля

Предполагается, что вычет составит 13% от суммы покупки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ законопроект о возможности получить налоговый вычет после покупки электромобиля. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие дополнения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что вычет составит 13% от суммы покупки. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что его реализация приведет к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Кроме того, приводятся данные, согласно которым в 2020 году было продано 687 электромобилей, в 2021 году - 2 254, а в 2022 году - 2 968.

"Законопроект направлен на стимулирование населения Российской Федерации приобретать легковые электромобили в целях сокращения ущерба, причиняемого окружающей среде выбросами парниковых газов", - следует из пояснительной записки. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация