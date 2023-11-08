Соглашения о стабилизации цен в новых регионах можно заключать на все товары

В ФАС напомнили, что региональные органы власти должны в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти новых регионов России смогут заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты питания, а на любые продовольственные и непродовольственные товары. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ о случаях допустимости соглашений, которые органы государственной власти регионов РФ могут заключать с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары.

"Теперь документ предоставляет региональным органам государственной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временные полномочия по заключению с торговыми сетями соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых, но на любые продовольственные и непродовольственные товары", - сообщает ФАС.

Ведомство отмечает, что ранее такие предложения поступили в службу от органов власти четырех регионов - они просили расширить перечень продукции, в отношении которой возможно заключать соглашения. Остальные регионы по-прежнему смогут заключать соглашения о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

"Учитывая добровольный характер подписания соглашений, по мнению ведомства, реализация постановления правительства №662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан", - указывает ФАС.

ФАС также напоминает, что региональные органы власти должны в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. "Служба внимательно следит за соответствием этих документов всем требованиям, установленным постановлением, в том числе условию о добровольном характере этих соглашений", - говорится в сообщении.