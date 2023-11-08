Минсельхоз до конца года утвердит квоты на ввоз импортных семян

"Рано или поздно" в России "выйдут к их нулевому импорту", считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства до конца 2023 года установит объемы квотирования на ввоз импортных семян. Об этом сообщила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Наша основная цель - это семена. Наше видение, что у нас рано или поздно не будет импорта семян, с семенами мы можем справиться сами. Поэтому здесь все меры поддержки, которые мы сейчас применяем - это и поддержка отечественных семян, это и таможенно-тарифное ограничение. У нас определены правила локализации, и до конца года мы утвердим объемы квотирования импортных семян, и каждый год эти объемы будут сокращаться, и в итоге в ближайшее время мы выйдем к фактически нулевому импорту", - сказала она.

В мае правительство утвердило правила локализации производства семян на территории страны. Сообщалось, что правила позволят значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта. В пресс-службе Минсельхоза поясняли журналистам, что правилами регулируется в том числе совместная деятельность российских организаций и организаций с участием иностранных производителей. При этом доля последних в совместных предприятиях должна быть не более 49%.