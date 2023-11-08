Субсидии морских перевозок в Калининград в 2023 году превысят 2 млрд рублей

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что субсидирование позволяет избежать в области роста цен на товары, связанные с транспортными расходам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Общий объем субсидий на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область с основной территории РФ по итогам 2023 года превысит 2 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"Федеральное правительство субсидирует морской фрахт: мы получим в этом году больше 2 млрд рублей для того, чтобы стоимость перевозки морем была равна тарифу РЖД", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что субсидирование морских перевозок позволяет избежать в регионе роста цен на товары, связанные с транспортными расходами. До субсидирования фрахт сорокафунтового контейнера для отправки в область стоил от 85 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас - порядка 20 тыс. рублей, пояснил глава региона.

Общий грузооборот области сейчас составляет 19,2 млн тонн, на долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера. Алиханов отметил, что область заинтересована в увеличении количества ро-ро судов, задействованных в доставке грузов в регион. У области, по его словам, достаточно возможностей для обслуживания судов такого класса, и они возрастут с вводом морского терминала в городе Пионерском, завершение строительства которого запланировано на 2024 год.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями и судостроителями разработать предложения по строительству трех ж/д паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск, определив сроки и источники финансирования, возможность использования действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга, а также возможность строительства серии таких паромов с учетом потребности в их обновлении.