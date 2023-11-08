Всемирный банк выделит Украине $700 млн на поддержку сельского хозяйства

Средства будут направлены на обеспечение программы доступного кредитования, а также на грантовую помощь малым сельхозпроизводителям, сообщили в Киеве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило соглашение со Всемирным банком о предоставлении Киеву грантовой помощи в размере $700 млн на поддержку сельского хозяйства.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Всемирный банк подписали грантовое соглашение Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины и соглашение о займе. <...> Реализация Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE) предусматривает предоставление Украине 700 млн долларов США на поддержку сельского хозяйства", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на обеспечение программы доступного кредитования для сельхозпроизводителей, а также на грантовую помощь малым сельхозпроизводителям, которые специализируются на разведении коров, коз и овец.

"Реализация проекта запланирована на 2023 и 2024 годы", - указывает министерство, подчеркивая, что Минагрополитики Украины и Всемирный банк "договорились координировать совместные усилия по поддержке украинских агропроизводителей и восстановлению сельскохозяйственного сектора".