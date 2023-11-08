"Газпром" попросил проиндексировать тарифы ГРО на транспортировку газа уже с 1 декабря

"Газпром межрегионгаз" также предлагает ФАС проиндексировать тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям с 1 июля 2024 года на 15%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Газпром" просит проиндексировать тарифы газораспределительных организаций (ГРО) на транспортировку газа уже с 1 декабря 2023 года, а не только с 1 июля 2024 года. Об этом заявил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в ходе заседания штаба по газификации, проходящего в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"Для большинства ГРО предусмотрен рост тарифов на услуги по транспортировке газа только с 1 июля 2024 года. При этом согласно предварительной оценке, необходимый дополнительный рост тарифов, связанный с большим количеством ввода новых сетей по программе газификации и догазификации, составляет гораздо большую цифру. Поэтому я прошу рассмотреть возможность индексации тарифов ГРО в том числе и с 1 декабря 2023 года", - сказал он.

"Газпром межрегионгаз" также предлагает ФАС проиндексировать тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям с 1 июля 2024 года на 15%, с 1 июля 2025 года - на 7,2%, с 1 июля 2026 года - на 4%, следует из презентации Густова.