В ГД подготовили законопроект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

Субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов, среди них глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, предоставляющий субъектам Федерации запрещать на своей территории розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Текст проекта закона есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают. "Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по осуществлению деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления деятельности в отношении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не установлен, так как данные виды деятельности не лицензируются", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также "в целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов Российской Федерации суррогатной алкогольной продукцией "Мистер сидр", предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов, производство пивных напитков из закупленного пива, использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

"В настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов", - указывают авторы документа.