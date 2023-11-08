В Мариуполе заявили, что вопрос восстановления "Азовстали" пока не стоит

Завод очень сильно пострадал, сообщил врио главы города Олег Моргун

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос восстановления завода "Азовсталь" в Мариуполе пока не стоит. Об этом сообщил журналистам после торжественной церемонии вручения городам воинской славы "Мечей Победы" в Москве врио главы Мариуполя Олег Моргун.

"Пока вопрос о его ("Азовстали" - прим. ТАСС) восстановлении не стоит. Он очень сильно пострадал", - сказал Моргун.

Он уточнил, что на территории предприятия продолжаются мероприятия по разминированию. По словам врио главы Мариуполя, дальнейшую судьбу бывшего завода определит региональные Минпромторг и правительство.