8 ноября, 08:12

"Автоваз" снизил стоимость техобслуживания моделей Lada в среднем на 12%

В компании добавили, что это стало возможным благодаря внедрению более технологичного оборудования и повышению квалификации сотрудников дилерских центров Lada

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" снизил максимальную рекомендованную стоимость регламентного техобслуживания (ТО) для всех моделей Lada. Снижение составляет в среднем 12%, говорится в сообщении компании.

"Автоваз" снижает максимальную рекомендованную стоимость регламентного ТО для автомобилей Lada всех моделей. <…> Снижение стоимости ТО произведено дифференцировано, в зависимости от модели и региона, в среднем оно составляет 12%. При проведении ТО для Lada Granta можно сэкономить от 900 до 1 800 рублей, для Lada Vesta - от 1 500 до 2 900 рублей, для Niva Legend - до 7 000 рублей, для Niva Travel - от 400 до 2 200 рублей", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что снижение стоимости ТО стало возможным благодаря внедрению более технологичного оборудования и повышению квалификации сотрудников дилерских центров Lada.

Как ранее сообщал "Автоваз", продажи в России по итогам октября 2023 года выросли в 2,1 раза по сравнению с октябрем прошлого года и достигли 40,9 тыс. авто, что является максимальным показателем за последние 10 лет. 

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