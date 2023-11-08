8 ноября, 08:16,
обновлено 8 ноября, 08:39
Санкции в отношении России

Лавров: санкции Запада против РФ даже в отдаленной перспективе никуда не денутся

© ТАСС/ Ruptly

Как заявил глава МИД РФ, Запад нацелен на разрушение мировой экономики, чтобы проучить Москву

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Введенные западными странами санкции против России никуда не денутся в отдаленной перспективе, Запад нацелен на разрушение мировой экономики, чтобы проучить Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

"Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся, об этом говорят и их авторы, - сказал глава МИД РФ. - Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется, и не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию, совсем нет, а просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы Россия играла роль на международной арене, которая подобает ее истории, ее размеру, ее возможностям". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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