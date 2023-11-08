Кировская область предложила КНР создать совместные производства по переработке древесины

Губернатор области Александр Соколов сообщил, что регион также заинтересован в создании предприятия по переработке молока

НАНЬЧАН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Кировская область готова создать совместные с Китаем производства по переработке низкосортной древесины, а также предприятия по переработке молока. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе выступления на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в городе Наньчан (восточная провинция Цзянси).

"В регионе есть большой потенциал по переработке низкосортной древесины. Ежегодный объем низкосортной древесины составляет 1,5 млн куб. м. Предлагаем рассмотреть предложение о создании производства по переработке низкосортной древесины на территории Кировской области с китайскими партнерами", - сказал Соколов.

Он отметил также, что регион заинтересован в создании предприятия по переработке молока. "Большой объем сырого молока вывозится за пределы области - более 1 тыс. тонн в сути. Кировская область занимает пятое место в России по производству молока. Предлагаем сотрудничество по созданию предприятий по переработке сырого молока, в том числе по выпуску продукции с длительным сроком хранения", - отметил Соколов.

Кроме того, губернатор отметил, что регион готов рассмотреть инвестиционное предложение о создании цементного производства на территории области.

По словам Соколова, регион также заинтересован в развитии биотехнологий, машиностроения, металлообработки, станкостроения, внедрения роботизированных линий на базе предприятий региона.

"Волга - Янцзы"

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Сотрудничество охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая (провинции Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и город центрального подчинения Чунцин).

Первое заседание совета состоялось в Ульяновске в 2016 году, а третье проходило в мае 2019 года в Чебоксарах, по его итогам было подписано 14 соглашений между регионами округа и провинциями Китая о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Сопредседателями совета в этом году выступают полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.