Сенаторы внесли поправки к бюджету о допсредствах на поддержку промышленности

Предусматривается дополнительное выделение порядка 54 млрд рублей на поддержку промышленности РФ, еще 43 млрд рублей пойдут на развитие сельского хозяйства

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сенаторы подготовили и внесли в Госдуму поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы, предусматривается дополнительное выделение порядка 54 млрд рублей на поддержку российской промышленности, еще 43 млрд рублей пойдут на развитие сельского хозяйства. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

"Вчера сенаторы во главе с [председателем Совфеда] Валентиной Ивановной [Матвиенко] внесли в поправки в проект федерального бюджета ко второму чтению, в которых предусмотрели дополнительные ассигнования на актуальные для всех регионов направления. Они отражают поручения, данные председателем Совета Федерации при подготовке бюджета. <…> Очень большой блок поправок связан с дополнительным средствами на поддержку промышленности (это порядка 54 млрд [рублей) и поддержку сельского хозяйства (порядка 41 млрд рублей)", - сказал Журавлев.

Кроме того, согласно поправкам, подготовленным сенаторами, дополнительные средства - порядка 6 млрд рублей - предусмотрены на профессиональное переобучение граждан, еще столько же на расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", 3 млрд рублей предлагается выделить на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Поправки сенаторов предусматривают и дополнительные средства на проект по созданию быстровозводимых объектов для отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, а также допсредства на обучение языкам программирования школьников и на развитие центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций. Рассмотрение проекта бюджета на ближайшие три года во втором чтении, как сообщил Журавлев, состоится в Госдуме 15 ноября.

Матвиенко в свою очередь отметила, что предложенные сенаторами поправки актуальны для абсолютного большинства регионов. "Они социально ориентированные, они важны и чувствительны. При этом они ни в коей мере не нарушают гармоничность бюджета и не приводят к перекосам. Они взвешенные и просчитанные", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что теперь сенаторам необходимо добиться, чтобы эти поправки были приняты и реализованы.

О проекте бюджета на 2024-2026 годы

Госдума 26 октября на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году, 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.